Município e Governo avançam nos preparativos para o Carnaval da Família 2023

Faltando poucos dias para o início do Carnaval da Família 2023, o ritmo de trabalho no estacionamento do complexo Arena da Floresta está a todo vapor. Neste ano, a Prefeitura de Rio Branco e o Governo do Acre são parceiros na organização do evento e pretendem realizar uma bela festa carnavalesca para os rio-branquenses.

Segundo Dudé Lima, um dos coordenadores do evento, neste momento as equipes estão realizando a montagem do som e a limpeza do espaço. Ele reforçou que essa parceria entre prefeitura e estado é muito positiva, pois busca levar muita alegria e diversão aos foliões acreanos, turistas e às famílias que irão brincar as cinco noites de carnaval.

“Nós vamos ter no primeiro dia a escolha do rei e rainha, organizado pela FGB. A partir disso, teremos todas as noites cinco bandas se revezando no palco. O carnaval começará às 17h e vai até às 3h. Após a pandemia estamos retornando com o carnaval nessa parceria e acredito que a partir disso estamos começando uma nova fase”, disse.

Para o assessor especial de Comunicação da Prefeitura de Rio Branco, Ailton Oliveira, o Carnaval da Família 2023 será uma importante festa, onde terá bailes para as crianças e a melhor idade, além de resgatar o tradicional desfile dos blocos.

“A Prefeitura de Rio Branco vai entrar nessa parceria com setor de saúde, a RBTrans controlando o trânsito junto ao Detran e várias outras áreas do município. Inclusive, a comunicação estará presente, atendendo a população e a imprensa com matérias simultâneas durante a festa”, explicou.

