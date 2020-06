Ela desmaiou no local sangrando e foi levada às pressas para a UPA do bairro por um taxista

Uma motociclista teve o pescoço cortado por uma linha com cerol ao voltar do trabalho na tarde desta sexta-feira (12). O acidente aconteceu nas proximidades do Araújo da Sobral, onde vários meninos soltavam pipas. De acordo com o marido da vítima, ela sentiu um ardor no pescoço, parou a motocicleta e, ao colocar a mão sobre o local, sentiu o sangue escorrendo. A trabalhadora desmaiou logo e seguida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, de acordo com um primo da mulher, a ambulância demorou a chegar e ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sobral por um taxista.

A moto da vítima ficou guardada em uma loja próxima ao local do acidente para ser recuperada posteriormente. No hospital, a trabalhadora pegou 10 pontos e está com dificuldades para falar.

O primo da vítima denuncia que é comum a aglomeração de meninos soltando pepetas com cerol em locais abertos de bairros como Sobral, Calafate, entre outros.

De acordo com ele, a casa da sua sogra teve fiação cortada três vezes por linhas de pipas, causando transtornos e prejuízos financeiros à família. “Sempre chamamos a polícia, mas ela não vai”, lamenta.

Comentários