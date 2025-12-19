Acre
MPF aciona Justiça após rompimento de barragem em garimpo ilegal no Amapá
Desastre ambiental contaminou rios, afetou milhares de moradores e motivou pedido de indenização de R$ 51,6 milhões
Governo do Acre realiza pagamento da segunda parcela do 13º salário
Seguindo o cronograma anunciado pelo governador Gladson Camelí, o governo do Acre efetuou, nesta sexta-feira, 19, o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos mais de 56 mil servidores públicos estaduais, entre ativos, aposentados e pensionistas. Os valores já estão creditados nas contas, reafirmando o compromisso da gestão com a pontualidade e a valorização do funcionalismo público.
O pagamento contribui diretamente para o aquecimento da economia local neste período de fim de ano, fortalecendo o comércio e garantindo mais tranquilidade financeira às famílias acreanas.
O governador Gladson Camelí destacou que a regularidade do calendário salarial é resultado de uma gestão responsável e comprometida com os servidores públicos. “Os servidores são os grandes diamantes do Estado. Manter os salários e o 13º em dia é um compromisso inegociável, que demonstra respeito, responsabilidade e cuidado com quem dedica seu trabalho ao desenvolvimento do Acre”, ressalta.
O salário referente ao mês de dezembro seguirá o cronograma já divulgado: dia 27 de dezembro para correntistas do Banco do Brasil e dia 29 de dezembro para servidores que recebem por outras instituições financeiras.
Os contracheques estão disponíveis para consulta no site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre e no aplicativo MeuAC.
Governo homologa resultado final do concurso do Detran/Acre
O governo do Estado homologou o resultado final do concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 19, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead).
Realizado em 2024, o certame ofertou 91 vagas efetivas para cargos de agentes, assistentes, analistas e examinadores de trânsito, além de engenheiros, contadores, pedagogos e analistas de sistemas, todos com exigência de nível superior. Ao todo, mais de 24,3 mil candidatos se inscreveram.
Como parte do processo de preparação dos novos servidores, o Detran iniciou em outubro deste ano o curso de formação dos agentes e examinadores de trânsito, com duração de 42 dias, envolvendo aulas teóricas de legislação e treinamento prático em atividades de campo.
Com a homologação, o concurso cumpre a última etapa legal, permitindo a convocação dos aprovados nos próximos dias. Após a posse, os profissionais serão lotados na capital e em mais dez municípios do interior, atendidos pelas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans).
Clique aqui e confira o edital.
Acre
Rio Tarauacá baixa 16cm em Tarauacá, mas permanece acima da cota de alerta
A Defesa Civil Municipal de Tarauacá divulgou, na manhã desta sexta-feira (19), um novo Informativo Hídrico com dados atualizados sobre o nível do rio Tarauacá. A medição foi realizada às 6h e aponta que o manancial está com 9,32 metros, registrando uma redução de 16 centímetros em relação ao dia anterior.
De acordo com o boletim, na quinta-feira (18) o nível do rio era de 9,48 metros. Apesar da leve vazante, o volume de água ainda permanece acima da cota de alerta, estabelecida em 8,50 metros, mantendo a Defesa Civil em estado de atenção para possíveis impactos nas áreas ribeirinhas.
O informativo também destaca que a cota de transbordamento do rio Tarauacá é de 9,50 metros, o que significa que, mesmo com a redução observada nas últimas 24 horas, o nível atual está próximo do limite considerado crítico.
