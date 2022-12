Motorista fugiu: Caminhonete colide contra moto e mata mecânico na Avenida Amadeo Barbosa

Uma colisão entre uma caminhonete e uma motocicleta tirou a vida do Mecânico Iago José de Paula Mendes, de 28 anos, na tarde desta quinta-feira, 29, na avenida Amadeo Barbosa, no bairro Areal, segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Iago José trafegava na sua motocicleta modelo Honda XL 125 Duty, de cor branca, placa MZT-0014, na avenida no sentido centro-bairro, quando a caminhonete que trafegava no mesmo sentido colidiu contra a moto. Com impacto, Iago foi arremessado contra uma palheira que divide as duas pistas, bateu a cabeça e caiu desmaiado.

Após o acidente o motorista da caminhonete que não foi identificado fugiu do local, sem prestar socorro.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Iago que já se encontrava morto. Segundo o médico do

A área foi isolada pelos Policiais Militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

