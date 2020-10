Terminou de forma positiva o sequestro do motorista de aplicativo Uber, Romerito Almeida. No final da manhã desta quinta-feira, dia 1º, o profissional foi encontrado pela polícia militar do Acre.

Seu carro, um novo Ford Ka, de cor vermelha, placa PZW 2502, já havia sido encontrado anteriormente, na Estrada do Mutum.

_________________

Após ser localizado, Romerito seguiu dentro de uma viatura da PM que faz ronda pela parte alta da cidade com o objetivo de identificar os criminosos.

_________________

Em seguida, deve ser levado para a Delegacia de Polícia onde irá prestar depoimento.

Entenda o caso

A família do motorista fez apelo na manhã de hoje alertando que o mesmo havia saído para trabalhar e não tinha dado mais notícias. Reuber Almeida, irmão de Romerito, falou com a reportagem “Estamos desesperados. A gente sabe das notícias do que tem acontecido com os motoristas de aplicativo aqui em Rio Branco e estamos pedindo a Deus que não tenham feito nada com o meu irmão”, disse.

A polícia informou que até então a única notícia que tinham era de que o veículo havia sido visto circulando pela região do bairro Tancredo Neves.

