Motorista de aplicativo é preso com 2 kg de maconha durante abordagem na BR-364

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na prisão de um motorista de aplicativo e na apreensão de 2kg de maconha no final da tarde desta quinta-feira, 22, nas proximidades do município do Bujari, na BR-364.

A guarnição da PRF estava fazendo um patrulhamento de rotina na região quando avistaram um veículo modelo Prisma, de cor branca, placa OXP-2858, trafegando no sentido Sena Madureira-Bujari, se aproximando. O condutor, ao visualizar os policiais, jogou alguns pacotes pela janela na tentativa de se desfazer de algo. O motorista de aplicativo foi abordado e durante a vistoria pessoal e no veículo, apresentou muito nervosismo. Os policiais foram até aonde ele arremessou os objetos e na averiguação, encontraram 2 kg de maconha.

O motorista de aplicativo relatou aos policiais que a droga foi adquirida no município de Sena Madureira-AC e que estava com destino a Rio Branco para abastecer umas ‘boca de fumo’.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e motorista de aplicativo foi encaminhado juntamente com o veículo e a droga à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.