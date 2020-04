Maurício Valeixo foi exonerado nesta sexta do comando da PF

Por Band.com

Sergio Moro está fora do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A informação foi antecipada pelo jornalista Marcello D’Angelo, da BandNews, na manhã desta sexta-feira, 24. Moro confirmou sua saída da pasta em pronunciamento no fim da manhã de hoje.

O ex-juiz decidiu deixar o cargo de minsitro após a demissão, pelo presidente Jair Bolsonaro, do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado ao posto por Moro. A exoneração foi oficializada nesta sexta, com a publicação no Diário Oficial.

Homem de confiança de Moro, Valeixo foi Superintendência da Polícia Federal no Paraná durante a Operação Lava-Jato.

Moro é o segundo ministro que deixa o governo Bolsonaro em pouco mais de uma semana. No último dia 16, Luiz Henrique Mandetta foi demitido da pasta da Saúde por Bolsonaro em meio à pandemia de coronavírus.

Lava Jato

Sérgio Fernando Moro nasceu em 1º de agosto de 1972, no município de Maringá, no Paraná. Filho de professores é o caçula do casal. O ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública graduou-se em Direito pela Universidade Estadual de Maringá em 1995. Moro é casado com a advogada Rosângela Wolff, com quem tem dois filhos.

O ex-ministro ganhou projeção nacional por sua atuação como juiz federal, em 2014, na Operação Lava-Jato, que foi considerada uma das maiores operações de combate à corrupção já feitas no Brasil. Ao final de 2018 recebeu o convite do então presidente eleito Jair Bolsonaro para ser Ministro da Justiça e Segurança Pública, quando foi lhe dada “carta branca” para escolhas de importantes cargos do órgão.

