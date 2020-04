Na tarde desta quinta-feira (23), investigadores da Polícia Civil do município de Xapuri, através de um anónimo, tomaram conhecimento que a pessoa de Sebastião Ferreira do Nascimento, tinha sido assassinado e teve seu corpo enterrado em um local localizado em frente ao ramal da Praia Quebrada, do outro lado do rio Xapuri.

Através dessa informação, o Delegado Luiz Tonini determinou ao Inspetor Investigador Eurico Feitosa juntamente com sua equipe e do Corpo de Bombeiros, fossem ao local do suposto acidente para fazer nova busca principalmente no local citado pelo anónimo, onde o corpo da vítima estaria enterrado.

Os investigadores e os bombeiros realizaram as buscas no local, não encontraram sinais de vestígios sobre ocultação de cadáver e não obtiveram êxito em localizar o corpo da vítima.

No decorrer das diligências no rio, foi localizado o local do suposto acidente citados pelas pessoas que estavam no interior da embarcação. Os investigadores também estiveram na casa vítima entrevistando familiares do mesmo a respeito do ocorrido.

As investigações estão em andamento e pode ter notícias a qualquer momento.

