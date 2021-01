“De acordo com o ministro Pazuello, na próxima segunda chegam as 2 milhões de doses da Astrazenca para os estados. Há também as 6 milhões da CoronaVac.”

Giovanna Bronze, da CNN

O prefeito Gean Loureiro (DEM), de Florianópolis (SC), usou seu perfil no Twitter nesta quinta-feira (14) para relatar os tópicos principais da reunião entre os prefeitos e o Ministério da Saúde. Entre os tópicos, a data de vacinação contra a Covid-19 — que deve começar, segundo Loureiro, em 20 de janeiro.

“Serão 8 milhões de doses [de vacina contra o coronavírus] distribuídas no Brasil”, escreveu em uma publicação. “Início previsto da vacinação é quarta-feira, dia 20, 10h em todo o território nacional.”

Ele continua: “De acordo com o ministro Pazuello, na próxima segunda chegam as 2 milhões de doses da Astrazenca para os estados. Há também as 6 milhões da CoronaVac.”

Segundo o prefeito de Florianópolis, com a Anvisa liberando neste domingo (17) as vacinas, a distribuição já começa na semana que vem.

