Membros do MP mandam recado a Bocalom: “é melhor afastar o Frank Lima”; prefeito avalia

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), avalia afastar Frank Lima do comando da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A orientação recebida pelo prefeito foi na verdade um aviso de membros do Ministério Público do Acre, após o órgão abrir investigação sobre possível assédio sexual e moral cometidos pelo secretário.

Segundo apurou o NH, os membros do Ministério Público foram taxativos ao comentar a situação. E mandaram recado ao prefeito por meio de aliados: “É melhor afastar o Frank Lima”, disse um promotor, ao confirmar a informação da sugestão. “Não vou gravar entrevista, nem eu, nem a colega procuradora; não podemos”, retrucou.

Uma fonte ligada ao Gabinete do Prefeito contou nesta segunda-feira, 30, que o prefeito ainda não afastou o secretário por entender que esta seria uma forma de condená-lo antes da hora. Lima e Bocalom são amigos de longa data, e o prefeito já declarou que acredita na inocência de Frank, “até que se prove o contrário”.

Aliados de primeira hora do prefeito, contudo, veem a possibilidade de afastamento como uma boa alternativa para reduzir a temperatura junto à Câmara Municipal, onde nesta terça-feira, 31, deve ser deliberada a abertura ou não de um processo de impeachment contra o prefeito.

Atualmente, o assessor parlamentar da Prefeitura de Rio Branco, Helder Paiva, e o Chefe de Gabinete do Prefeito, Valtim José, tentam dissuadir os vereadores que estariam a favor do processo de investigação política contra Bocalom. Mas a missão não têm sido fácil: faltam cargos aos vereadores e a vontade do prefeito de mudar de ideia.

“O prefeito não quer julgar, mas por culpa do Frank Lima, ele pode simplesmente colocar vinte anos para o buraco. Os vereadores não vão passar a mão na cabeça dele, como ele está fazendo com o Frank Lima. O melhor seria mesmo afastar, e não fui a primeira secretária a dizer isso aos colegas e a ele”, conta a fonte do Notícias da Hora.

Um vereador da capital, que se elegeu pedindo votos para Bocalom, também faz a mesma avaliação. “Até ontem eu estava decidido a votar com o prefeito, hoje fiquei sabendo que o Bocalom recuou de exonerar o Frank, então, infelizmente, estou avaliando as chances de eu votar ‘sim’ amanhã”, revelou o vereador ao revelar que os interlocutores do prefeito comentaram sobre as chances de exoneração serem altas.