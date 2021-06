Membro de facção é preso por cobrar mensalidades de comerciantes na Capital

O detento monitorado por tornozeleira eletrônica, Raimundo Nonato de Oliveira Lopes, de 26 anos, foi preso no final da tarde desta segunda-feira, 7, pelo crime de extorsão. A prisão aconteceu na rua da Paz, no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco.

O membro da facção Bonde dos 13 estava em uma motocicleta cobrando mensalidades de comerciantes da região do Belo Jardim e da Cidade do Povo.

A guarnição da Polícia Militar se descolou ao Belo Jardim, e com a ajuda dos policiais de monitoramento do Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), conseguiu encontrar e prender o cobrador da facção que estava escondido em uma residência no bairro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o detento monitorado foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.