Médico acreano acusado de ter matado companheira na Bahia é preso se apresentar na delegacia

O médico acusado de matar a economista Gabriela Jardim Peixoto, 35 anos, encontrada morta no último sábado, dia 28 de agosto, em um matagal às margens da BR 116 norte, distrito da Matinha em Feira de Santana. Antônio Marcos Rego companheiro da vítima se apresentou à Polícia Civil acompanhado pelo advogado de defesa Guga Leal, nesta sexta feira 03, em Feira de Santana.

De acordo com a delegada da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, Klaudine Passos responsável pelas investigações, o médico Antônio Marcos companheiro da vítima é o principal suspeito do crime.

A motivação para o crime segundo a polícia seria por ciúmes da vítima.

Entendendo o caso:

Mulher vai a procura do namorado e desaparece

Gabriela Jardim Rêgo Peixoto, de 35 anos, foi dada como desaparecida desde o domingo do dia 22 de agosto. Os familiares estavam aflitos sem notícias do paradeiro de economista.

Segundo informações, a desaparecida teria saído na noite de domingo (22), para encontrar o ex-companheiro, um médico conhecido como Dr Marcos. Eles estavam passando conflitos no casamento e estavam separados.

Atualmente, Gabriela estava morando com sua filha, uma adolescente de 12 anos, em um condomínio particular em Feira de Santana, fruto do seu primeiro casamento.

O carro Honda/HRV de cor vinho de Gabriela, foi encontrado na avenida Presidente Dutra, sendo retido no Complexo do Jomafa à disposição da Polícia Civil.

Corpo encontrado as margens da BR 116 é mesmo de Gabriela

Na manhã de sábado, dia 28 de agosto, foi encontrado às margens da BR 116 norte, no distrito da Matinha um corpo do sexo feminino,s egundo informações do delegado Gustavo Coutinho da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa(DHPP), o corpo encontrado era de Gabriela Jardim Rêgo Peixoto, 35 anos, que estava desaparecida desde o último domingo, dia 22. O Departamento de Polícia Técnica (DPT), após perícia confirmou a identidade juntamente com familiares que reconheceram os pertences da vítima.

Segundo o delegado Gustavo, o principal suspeito do assassinato é o atual marido o médico acreano, Antônio Marcos Rego Costa. A motivação para o crime seria por ciúmes por parte do companheiro.

Delegada pede prisão preventiva de médico acusado de homicídio

A delegada titular da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, Klaudine Passos, responsável pelas investigações do assassinato da economista Gabriela Jardim Peixoto, de 35 anos, encontrada morta no sábado, dia 28 de agosto, em um matagal às margens da BR 116 norte, distrito da Matinha em Feira de Santana, informou que pediu a prisão preventiva do médico Antônio Marcos Rego acusado de matar a companheira.

“A Polícia Civil já reuniu as provas iniciais que constam nos autos e representamos pela prisão preventiva do senhor Antônio Marcos Rego, bem com já expedimos a guia pericial para que seja feita a devida perícia no carro utilizado no dia do crime, acreditamos que existem provas que venham colaborar com a investigação”, afirma a delegada.

Segundo a polícia, a motivação para o crime seria por motivo de ciúmes da parte do médico Marcos.

Médico acusado de matar Gabriela é preso pela polícia

O médico acreano, natural da cidade de Brasiléia, localizada no interior do estado Acre, Antônio Marcos Rego, ex-companheiro da vítima, acaba de ser preso nesta sexta feira, 03, pela Polícia Civil de Feira de Santana.

A informação foi confirmada pelo advogado Guga Leal que informou ao site Conectado News, que Marcos está sendo levado para o Presídio Regional de Feira de Santana.

De acordo com a delegada da 1ª Delegacia Territorial de Feira de Santana, Klaudine Passos responsável pelas investigações, o médico Antônio Marcos companheiro da vítima é o principal suspeito de matar a economista Gabriela Jardim Peixoto, 35 anos, encontrada morta no último sábado 28, em um matagal às margens da BR 116-norte distrito da Matinha em Feira de Santana.

