“Não faça aglomeração na casa da sua mãe, faça um Dia das Mães diferente”

A médica infectologista Suiane Negreiros, que atua no Hospital do Juruá em Cruzeiro do Sul, divulgou um vídeo alertando as pessoas para o perigo da aglomeração em comemorações pelo Dia das Mães, amanhã, 10, por causa da pandemia da Covid-19.

Ela recomenda vídeochamadas e videoconferências. “Não faça aglomeração na casa da sua mãe, faça um Dia das Mães diferente”, aconselhou destacando a necessidade constante do uso de máscaras e da prática de isolamento social.

Suiane lembra que até sexta feira, eram 68 infectados em Cruzeiro do Sul, onde há 6 leitos de UTI em funcionamento no Hospital do Juruá onde existem 5 pessoas internadas com Covid-19 na UTI e no isolamento. Há pacientes de Tarauacá e do Guajará no Amazonas.

Assista ao vídeo:

