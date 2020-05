Mas, Gomes disse que já tinha uma máquina de costura em casa que ninguém usava há pelo menos 10 anos, fez o resgate dela e tomou uma decisão: “vou costurar e fazer máscara. Fui ajeitar a máquina que estava com o pedal quebrado, mas agora está funcionando e foi feita uma adaptação no motor e comecei”, conta, animado.

Ele conta que precisou parar de trabalhar como ambulante precisou e ficou preocupado, porque a família toda é autônoma e a situação complicou. A esposa dele é dona de casa, uma das filhas é estudante e a outra é formada em fisioterapia e tinha acabado de abrir um consultório e investir as economias que tinha. As duas filhas ajudavam ele no trabalho na região central da capital.

Gomes mora no bairro Sobral e trabalhava como ambulante na região da Gameleira, no Segundo Distrito de Rio Branco, onde fazia fotografia e revelava na hora além de vender milho e água. Mas, com a pandemia, toda a renda da família foi comprometida e há uma semana ele aprendeu a costurar para garantir o sustento de todos.

A única experiência que teve com a máquina de costura foi na infância. Ele conta que a mãe costurava e ele, quando garoto, vez ou outra mexia na máquina e fazia pequenos consertos nas roupas. Agora, ele foi além. Junto com as filhas comprou tecidos, elástico, linha e começou.

As máscaras são embaladas e ainda vão com orientações de higiene e Gomes mostra que com um pouco de determinação e capricho as coisas dão certo.