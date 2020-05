A regional do Alto Acre nas últimas 48 horas, passou para o quadro de monitoramento por parte da Secretaria Estadual de Saúde, Municipal e vigilância sanitárias, após registrar casos positivos para o vírus covid-19.

No município de Epitaciolândia, 17 casos foram notificados, dois casos confirmados, 21 descartados e nenhum em análise. Em Brasiléia, são 45 casos notificados, uma confirmação, 37 descartados e saltou de dois, para sete que estão sendo notificados.

No município de Xapuri, são 51 casos notificados, 11 confirmados, 38 descartados e duas análises em andamento. Em Assis Brasil, 14 casos foram notificados, um confirmado, 13 descartados e nenhum em análise.

Em toda a regional do Alto Acre, composto pelos municípios de Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, somam 15 casos confirmados por até este sábado, sendo que Xapuri é o município com maior número.

As informações passadas estão no boletim divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado do Acre – Sesacre, através do laboratório Charles Mérieux na tarde deste sábado, dia 9, que podem sofrer alteração a qualquer momento.

