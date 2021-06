Manoel Moraes rebate entidades médicas e defende sanção da lei que permite contratação de médicos formados no exterior

O deputado Manoel Moraes (PSB) pediu ao governador Gladson Cameli (PP) que sancione a lei de autoria do deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) que permite a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros formados no exterior, com atuação no Mais Médicos. De acordo com Moraes, o Gladson precisa agir rápida para salvar mais vidas na pandemia.

Manoel Moraes rechaçou a atuação do Sindicatos dos Médicos do Acre, Conselho Regional de Medicina e Associação dos Médicos do Acre, que defendem a inconstitucionalidade da matéria e a sua não sanção pelo governador.

“Governador, sancione o projeto que foi aprovado pela Aleac. Sabemos que os cuidados no pós-pandemia são piores. Eles estão perseguindo colegas de profissão, que absurdo. O pobre não pode ter sonho, porque não se tem vaga na universidade pública, não pode pagar no particular. Em uma pandemia esses médicos estão vendendo sanduíche, doces, quando poderiam estar salvando vidas”, disse Manoel Moraes.

O deputado socialista recomendou ao Conselho Regional de Medicina que instale um hospital no Acre e ajude no processo de revalidação dos diplomas. “O CRM poderia fazer um hospital para fazer uma complementação e ao invés de estar perseguindo esses pobres que já estão sofrendo pela natureza. Vocês sabem a deficiência que tem. Ninguém é dono do Brasil e do Acre, nem o CRM nem o sindicato. O Acre é de todos. Não estamos aqui numa brincadeira, estamos numa pandemia. Temos um presidente doido, que está incentivando a não tomar a vacina. Estamos perdendo de 7 a 1. Igual o Brasil perdeu para a Alemanha, estamos perdendo para a pandemia.