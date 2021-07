Mais dois lotes com doses da CoronaVac e Pfizer chegam ao Acre nesta quinta

As vacinas chegaram ao estado acreano em um voo comercial que pousou no aeroporto de Rio Branco. O último lote de imunizantes recebido pela Saúde do Acre foi no domingo (4), um total de 9.750 doses da AstraZeneca.

O Programa Nacional de Imunização no Acre (PNI) informou que 1,2 mil doses da CoronaVac vão ser usadas na aplicação da segunda dose. O restante do lote e todas as doses da Pfizer serão usadas na primeira aplicação.

A capital acreana, Rio Branco, está vacinando pessoas acima de 29 anos desde a segunda-feira (5).

Antecipação da segunda dose

Para agilizar o processo de imunização, o governo do Acre decidiu antecipar a aplicação da 2ª dose da AstraZeneca/Fiocruz. Normalmente, a 2ª dose é aplicada 90 dias após a primeira. Agora, com a mudança, quem tomou a 1ª dose há 45 dias já pode ir até um dos pontos de vacinação para concluir o calendário vacinal.

Conforme a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no estado (PNI), Renata Quiles, o estado decidiu antecipar a aplicação da segunda dose temendo as novas variantes detectadas pelo mundo.