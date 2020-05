Ao contrário do sucesso da campanha de vacinação nos idosos, que alcançou mais de 100% da meta vacinal no estado, a ação que visa imunizar o grupo de crianças e gestantes não tem surtido o mesmo efeito. Prova disso são as quase 70 mil crianças com idades entre 6 meses e 6 anos que ainda não foram imunizadas com a vacina da gripe (Influeza), que evita o contágio do vírus H1N1.

A Vigilância Epidemiológica local também afirma que o índice de cobertura vacinal não tem sido dos melhores no grupo de gestantes, que ainda está bem abaixo do esperado. Os profissionais de saúde alertam que a vacina contra a gripe não tem efeito sobre a Covid-19, mas protege de vírus da gripe comum, que provoca sintomas parecidos com a doença provocada pelo coronavírus.

A campanha contra gripe do tipo Influenza busca ainda desafogar a procura em unidades de saúde e evitar possibilidade de contágio da Covid-19 com aglomerações em hospitais.

A vacinação já foi bem aceita pelos idosos, profissionais de saúde e segurança e motoristas no Acre. A campanha começou no dia 11 de maio e encerra no próximo dia de junho. A meta é vacina pelo menos 90% dos públicos-alvo. Em Rio Branco, foram vacinadas até agora apenas 38% das crianças e 21% dos adultos.