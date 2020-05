Em mais uma ação de solidariedade para combate ao coronavírus no Acre, a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) conseguiu com a Coca-Cola do Brasil doação de cinco mil frascos de álcool em gel. Material foi um pedido da senadora ao Diretor de Relações da companhia, Victor Bicca Neto e chegou ao estado na manhã desta sexta-feira, 29.

“Neste momento vamos priorizar a distribuição em abrigos como Lar Vicentino de Rio Branco e Cruzeiro do Sul que tem muitos idosos do grupo de risco, o Educandário Santa Margarida, que abriga muitas crianças e casas terapêuticas. É uma alegria imensa ver esse material chegar e saber que várias entidades serão beneficiadas. Por meio de parcerias com o governo federal e instituições, estamos conseguindo levar para o Acre recursos, respiradores, Equipamento de Proteção Individual (EPIs) e agora, cinco mil frascos de álcool em gel. Reforço nossa contribuição e compromisso social junto ao Governo do Acre, estamos juntos nessa para garantir a segurança e bem-estar da nossa gente e o mais importante, salvar vidas”, disse a parlamentar.

Com os cuidados necessários para assepsia dos profissionais e idosos aumentou bastante o consumo do álcool em gel. “É muito importante receber a solidariedade do empresariado nesse momento difícil que enfrentamos. Registro meus agradecimentos ao Victor da Coca-Cola por este gesto de nobreza para com a população acreana e ao senador Tasso Jereissati (PSDB-CE), que interviu junto à companhia, muito obrigada. Toda ajuda neste momento faz uma grande diferença” destacou Mailza.

Três mil unidades de álcool em gel serão distribuídas em Rio Branco, e dual mil em Cruzeiro do Sul por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM).

Mais de 15 casas terapêuticas e de acolhimento serão contempladas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul: Lar Vicentino com mais de cem idosos, orfanato Educandário Santa Margarida, Comunidade Terapêutica Caminho de Luz, Casa de Acolhimento Mestre Gabriel, Casa de Acolhimento Luz Divina, Comunidade Terapêutica Ebenezer, Apadeq, Comunidade Shalom, dentre outras. Cerca de 500 pessoas, entre funcionários, acolhidos e familiares serão beneficiados.

