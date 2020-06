Ouça audio:

Em entrevista coletiva no Palácio do Planalto na noite desta quinta-feira (18), o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, afirmou que desde o início de maio até o momento, a pasta distribuiu 4.435 ventiladores pulmonares a estados e municípios. Destes, 2.510 foram destinados às Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 1.925 para transporte – equipamentos utilizados em ambulâncias, por exemplo.

Segundo o Governo Federal, todas as unidades da Federação receberam respiradores. Os equipamentos foram distribuídos conforme as necessidades de cada local e entregues às secretarias estaduais de saúde, que em plano conjunto com as secretarias municipais, os redistribuem entre os municípios.

“Os ventiladores pulmonares para transporte servem para possibilitar o transporte e evacuação médica de um paciente em estado mais grave, no qual ele necessite de suporte ventilatório de uma área onde não há os recursos necessários para o tratamento do paciente”, destacou o secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco.

Durante a coletiva, Franco informou também que os recursos federais repassados a estados e municípios em 2020 é da ordem de R$ 49,4 bilhões, sendo R$ 9,6 bilhões exclusivamente para o enfrentamento da Covid-19.

Portaria

O Ministério da Saúde afirmou ainda que está preparando uma Portaria com orientações gerais visando a prevenção, o controle e a mitigação da transmissão da Covid-19. Segundo a pasta, o documento está sendo preparado e deve ser publicado em breve.

“A Portaria visa contribuir com as ações para retomada segura das atividades e o convívio social seguro. São regras gerais que orientarão essa retomada das atividades de maneira segura”, afirmou Elcio Franco.

