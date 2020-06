Agora, o Ministério Público do Estadual (MP-AC) apura denúncias de que a empresa estava entregando menos alimentos do que o firmado em contrato.

Em maio deste ano, a empresa ameaçou suspender as refeições alegando falta de pagamento. Após acordo com Instituto Penitenciário do Acre (Iapen) e uma decisão da Justiça, a Tapiri manteve o serviço.

Ele disse ainda que o Iapen tem acompanhado as denúncias e que designou servidores para fiscalizar os contratos e a situação. “Isso gera um transtorno, certamente. Então, é interesse do Iapen fazer esse acompanhamento”, pontuou.

Em nota enviada ao Jornal do Acre 2ª edição nesta sexta-feira (19), a empresa confirmou que recebeu o ofício do MP, mas negou as acusações de que as refeições estão sendo enviadas em quantidade inferior ao contrato.