Mais de 30 feiras são realizadas em bairros de Rio Branco com a ajuda da prefeitura

Na tarde deste domingo 26, aproximadamente as 17.30hrs, foram registrados disparos de arma de fogo no interior da prisão de Villa Busch que deixou o saldo de um preso morto e outro ferido. Ministério Público e polícia investigam o fato de sangue, para identificar os responsáveis e as causas do tiroteio.

Dezenas de policiais deslocaram-se para o reclusório com o objetivo de intervir na zona do conflito, bloco população. Considerando que se trata de um dia de visitas, os familiares de privados de liberdade foram imediatamente despejados.

A ambulância dos bombeiros transferiu o ferido para o hospital Roberto Galindo. Enquanto a Força Especial de Combate ao Crime (Felcc) e o Ministério Público realizam os protocolos para o levantamento legal de cadáver.

“Informar que foi suscitado um fato de sangue dentro do penal de Villa Busch, no qual uma pessoa e outra falecida foi ferida, produto de impactos de projéteis de arma de fogo. No local já se encontra o promotor de Crimes Contra a Vida e a Médica Legista, a fim de realizar o levantamento do cadáver, posteriormente dirigindo-se à morgue para a autópsia da lei”, informou o procurador de departamentos de Pando, Marco Renato Peñaranda, em contato com Pérola do Acre.

De acordo com o relatório preliminar, o privado de liberdade falecido foi identificado como Leandro E.R., 56 anos, por causa de dois disparos de arma de fogo calibre 9 milímetros (mm), os impactos de entrada estão na cabeça e no tórax, que lhe causou Traumatismo Encéfalo Craniano (TEC).

O Ministério Público e a Polícia investigam o fato de sangue, para identificar os responsáveis, as causas do tiroteio, a entrada da arma de fogo dentro do recinto e outras atuações.

A prisão de Villa Busch está localizada a 8 km do centro da cidade de Cobija, atualmente tem uma população mais de 520 privados de liberdade.