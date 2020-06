O Departamento de Vigilância em Saúde confirmou 129 novos casos de coronavírus nesta segunda-feira, 15. Desse modo, o número de infectados saltou de 9.642 para 9.771 em todo o estado.

Até o momento, o Acre tem 22.722 notificações de infecção por coronavírus, sendo 12.702 descartadas. 5.224 pessoas já receberam alta da doença por não apresentarem mais o vírus no organismo e 249 amostras seguem aguardando análise laboratorial. Há 167 pacientes hospitalizados no estado.

A Sesacre também registrou nesta segunda-feira mais 6 óbitos por Covid-19: 5 do sexo masculino e um do sexo feminino, com idades entre 58 e 93 anos. Eles eram residentes dos municípios de Rio Branco, Feijó e Cruzeiro do Sul. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 259 para 265 , nesta segunda-feira, 15.

