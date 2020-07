A liberação aconteceu por meio da publicação no Diário Oficial da União assinada pelo Ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello, município de Epitaciolândia foi contemplado – R$ 1.000.000,00

Governo do Estado receberá mais de R$ 13 milhões; restante dos recursos foi dividido para ser utilizado pelas prefeituras do Acre no enfrentamento à pandemia da Covid-19

A senadora progressista Mailza Gomes anunciou a liberação de R$ 21,4 milhões em emendas extraparlamentares de sua autoria para todos os munícipios do Acre investir em hospitais que atendem pacientes com a Covid-19.

O recurso do Ministério da Saúde já está disponível e será usado pelo estado e prefeituras no enfrentamento ao coronavírus. A liberação aconteceu por meio da publicação no Diário Oficial da União assinada pelo Ministro da Saúde interino, Eduardo Pazuello.

“Essas são algumas das emendas extras indicadas pelo nosso mandato junto ao governo federal e ao presidente Bolsonaro para fortalecer a saúde no Acre. Diante da pandemia que estamos vivendo, pedi urgência na liberação dos valores a fim de contribuir para que os municípios estejam melhor preparados para o enfrentamento à Covid-19, atendendo às pessoas que precisarem com dignidade. Essa ajuda vai fortalecer toda a rede hospitalar no estado e preparar as cidades para enfrentar demandas do coronavírus. Estou imensamente feliz de conseguir esse recurso que vai contemplar os 22 municípios do nosso Acre. Temos ainda outras emendas individuais que indiquei para todo o estado e serão liberadas em breve”, explicou a senadora.

Veja abaixo o valor do repasse e municípios contemplados nesta primeira fase:

Acrelândia – R$ 874.408,00

Capixaba – R$ 276.386,00

Epitaciolândia – R$ 1.000.000,00

Feijó – R$ 779.777,00

Manoel Urbano: 105.809,00

Marechal Thaumaturgo – R$ 500.000,00

Plácido de Castro – R$ 301.354,00

Porto Acre – R$ 691.622,00

Rio Branco – R$ 1.000.000,00

Santa Rosa do Purus: R$ 213.265,00

Tarauacá – R$ 1.000.000,00

Governo do Estado: R$ 13.479.000,00

Cruzeiro do Sul – R$ 1.000.000,00

Porto Walter – R$ 200.000,00

Acre: como a senadora Mailza tem atuado no combate ao coronavírus

Além de auxiliar por meio de suas emendas, Mailza também tem atuado no enfrentamento à Covid-19 em diversas outras frentes: conseguiu junto à Vivo e Santander respiradores para o Acre e na Coca-Cola do Brasil, doação de cinco mil frascos de álcool em gel.

Em mais uma ação de enfrentamento a pandemia no Acre, a parlamentar articulou e conseguiu junto ao Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS) doação de 650 mil reais para o Hospital Santa Juliana, no Acre. O recurso já foi repassado à instituição e viabilizará a instalação de 5 leitos de UTI com respiradores, fundamentais no tratamento da doença, sendo que cada respirador é capaz de salvar dez vidas.

Em março, no inicio da pandemia, a senadora autorizou R$ 2 milhões de suas emendas já pagas à Sesacre para serem usadas no combate a doença no Acre e propôs usar dinheiro do fundo eleitoral para conter o coronavírus no país.

A parlamentar também se articulou junto a Fundação Itaú Unibanco por meio do projeto Todos Pela Saúde, uma parceria público-privada do Banco Itaú e Hospital Sírio-Libanês e conseguiu nove respiradores e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para o estado.

Por meio da senadora, a Vivo fez doação de R$ 1 milhão de reais para ajudar o Governo do Acre no combate ao Covid-19. “Toda solidariedade neste momento faz uma grande diferença para salvar vidas”, pontuou a parlamentar.

Mailza também votou a favor do auxílio emergencial, reforçou pedido de contratação de médicos formados no exterior e conseguiu para o Acre kits de testes rápidos para diagnóstico da Covid-19, ambos no Ministério da Saúde.

A parlamentar comemorou a boa notícia, anunciada recentemente: o início dos testes da vacina contra a covid-19 em desenvolvimento na Universidade de Oxford, no Reino Unido, em pacientes no Brasil, com autorização da Anvisa. Mailza também destacou que está na expectativa da vacina em spray nasal, desenvolvida por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) para ajudar no combate ao coronavírus.

“Essa boas notícias nos enchem de esperança, mas até a aprovação e disponibilidade da vacina, continuamos tomando medidas de combate à doença e todas as ações devem ser priorizadas pelo poder público e pela população a fim de diminuir a circulação do vírus enquanto perdurar a pandemia. Nossa meta cuidar de pessoas e salvar vidas”, finalizou a parlamentar.

