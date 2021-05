Estado recebeu a primeira remessa com doses da Pfizer nesta segunda-feira (3). Ao todo, chegaram ao Acre 19.750 doses da AstraZeneca e 1.170 da Pfizer para aplicação da primeira dose. Por Aline Nascimento As doses precisam estar em -20°C por 14 dias e entre 2 e 8°C por 5 dias, devendo ser utilizada em um curto período de tempo. O imunizante é aplicado em duas doses, com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda.

A coordenação do Programa Nacional de Imunização do Acre (PNI) informou que a remessa vai ser utilizada para imunizar pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades, gestantes e puérpueras acima de 18 anos com doenças preexistentes e deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pacientes renais que fazem hemodiálise.

“A priori, o Ministério da Saúde disse que o lote da Pfizer não chegaria hoje, mas, graças a Deus, deu tempo de embarcar”, confirmou a coordenadora do PNI, Renata Quiles.

No sábado (1º), chegou ao estado acreano o 16º lote de vacinas com 1,4 mil doses da vacina Coronavac, do Instituto Butantan.

Segunda dose:

CoronaVac

O intervalo ideal é de 28 dias entre as doses da CoronaVac. Um estudo do Butantan mostrou que a eficácia da vacina foi de 62% com intervalo de 21 a 28 dias, contra 50% com intervalo de até 21 dias.

AstraZeneca

Já estudos clínicos da Oxford/AstraZeneca apontaram uma eficácia de 82,4% com a segunda dose, em um intervalo de três meses após a primeira dose.

Pfizer

O imunizante é aplicado em duas doses, com intervalo de 21 dias entre a primeira e a segunda.

Vacinação no Acre

De acordo com informações do portal de transparência do governo, o Acre recebeu 199.390 doses de vacinas e foram aplicadas 126.565 até essa segunda-feira (3), data da última atualização, sendo 94.597 da primeira dose e 31.968 da segunda. Rio Branco aplicou 56.744 doses e Cruzeiro do Sul 13.839.

Segundo o governo, o número de doses aplicadas que consta no portal refere-se aos dados já inseridos no sistema do Ministério da Saúde, cujas atualizações são realizadas pelos municípios. Por isso, pode haver atraso nas informações.

