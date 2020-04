Concentrando a maioria dos casos de Covid-19, a capital acreana, Rio Branco, conta apenas com 10 leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTIs) destinados a pacientes com a doença e, destes, 40% estão ocupados, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). No boletim desta segunda-feira (20), Rio Branco já contabilizava 136 pacientes com a doença.

Como é o caso do aposentado João Faustino Gadelha, de 79 anos, que estava internado na UTI do PS desde o dia 6 de abril. Ele era de Plácido de Castor e precisou ser transferido porque não tem unidade referência no município e morreu no dia 15 na capital em decorrência da doença.

Nos últimos dias, a curva de contágio disparou e já atingiu sete cidades do estado. São 176, ao todo, conforme boletim desta segunda. A maioria são de municípios que não dispõem de leitos de UTI’s para atender os pacientes com o novo coronavírus e dependem do atendimento em Rio Branco

Além das UTIs, a capital conta com 81 leitos para casos menos graves que precisem de internação. Deste total, 21 estão ocupadas. O Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) é a terceira unidade de saúde de Rio Branco adaptada para atender pacientes com o novo coronavírus e novos leitos vão ser disponibilizados apenas para o tratamento da doença.

A Sesacre informou que, além da capital, apenas Cruzeiro do Sul dispõe de UTIs prontas para atender essas emergências. São 8 no total e outras quatro estão sendo instaladas. O município de Brasileia também deve receber oito leitos nos próximos dias.

“Nessas regiões de saúde, nós temos uma unidade de referência para casos mais graves de atendimento da Covid-19. Então, no caso do Juruá, temos o hospital [de mesmo nome] de referência. No Baixo Acre, temos os hospitais de referência dentro da capital, o pronto-socorro, o Into e a UPA [Unidade de Pronto Atendimento do segundo Distrito] e no Alto Acre temos o hospital de Brasileia”, informou.