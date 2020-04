Preparador físico da comissão técnica de Jorge Jesus conta que alguns jogadores relatam, via aplicativo de celular, problemas para dormir

Por GloboEsporte.com

Recentemente o elenco passou a utilizar o aplicativo de celular “CoachID”. Nele, os jogadores recebem planos de treino, registram suas impressões sobre as atividades e também sobre o humor e qualidade do sono. Neste período sem jogos, alguns relataram problemas para dormir. O preparador físico Marcio Sampaio, que passa o período de quarentena em Portugal, assim como Jorge Jesus, recebeu as informações através do aplicativo e informou ao departamento médico do Flamengo.

– Os jogadores usam diariamente quando acordam e depois da sessão de treino. Para eles é uma novidade fazer esse trabalho em casa e depois quantificar no aplicativo. Para nós é ótimo porque conseguimos o feedback. Agora temos nos deparado com algumas coisas que já esperávamos. Temos casos de jogadores que estão dormindo pouco e mal, fruto dessa ansiedade. Isso leva a um nível de estresse alto. O departamento médico foi avisado e conseguimos interferir – disse Marcio Sampaio ao jornal português “Record”.

A ideia inicial do Flamengo era retomar os treinos no Ninho do Urubu nesta terça-feira, dia 21, mas, como não houve liberação das autoridades, as férias foram ampliadas até o dia 30. Mas o cenário ainda é repleto de incertezas, porque ainda não é possível precisar quando as competições voltarão a ser disputadas.

