LATAM supera marca de 60 milhões de doses de vacinas transportadas pelo Brasil

A partir desta terça-feira, (27), a LATAM transporta gratuitamente mais de 2,6 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 por meio do seu programa Avião Solidário. O lote de imunizantes será distribuído em voos para 25 estados mais o Distrito Federal, entre os dias 27 e 29.

Com a nova remessa, a LATAM supera a marca de mais de 60 milhões de doses de vacinas transportadas gratuitamente dentro do Brasil a bordo de 846 voos desde janeiro deste ano. O volume corresponde a 52% do total de vacinas transportadas pelo modal aéreo dentro do País até agora, sendo a LATAM a companhia aérea líder desta operação.

Clique aqui para conferir os detalhes destes voos. Para imagens, entre em contato com a assessoria de imprensa da companhia por meio do e-mail [email protected].