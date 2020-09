A Rádio Difusora Acreana teve seus os principais equipamentos de transmissão furtados, o que ocasionou a saída da emissora do ar , mantendo apenas a transmissão digital pela internet.

Os equipamentos foram levados da sede dos transmissores, localizada no bairro Sobral, em Rio Branco.

Segundo o diretor da emissora, Raimundo Fernandes, foram levados a caixa de sintonia com bonina e capacitores de cobre, que eram os responsáveis pelo envio do sinal à antena. Sem eles, a rádio não consegue lançar seu sinal ao ar. Agora, os técnicos da Rádio Difusora se preparam para realocar o sinal da frequência em 1.400 kHz nos próximos dias, com expectativa de que já esteja de volta ao ar em Rio Branco na próxima terça-feira, 16.

A Rádio Difusora Acreana continua funcionando normalmente com transmissão pela internet e com suas unidades pelo interior do estado, que funcionam em frequências menores. O furto já foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil do Acre.

