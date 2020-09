A Semana Brasil pretende movimentar a economia no mês de setembro, principalmente este ano com os impactos da pandemia do coronavírus.

Por R7

Ofertas em serviços bancários, descontos em renegociação de dívidas e condições especiais na contratação de crédito são algumas das promoções que 18 bancos oferecem durante a Semana Brasil, que vai até o dia 13 de setembro.

Criada em 2019, com apoio do governo federal e coordenação do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo), a Semana Brasil pretende movimentar a economia no mês de setembro, principalmente este ano com os impactos da pandemia do coronavírus.

Segundo a Febraban, entre os produtos em promoção estão descontos especiais em renegociações de dívidas; crédito pessoal com desconto em taxas; taxas diferenciadas em linhas de crédito de capital de giro; ofertas em seguro de automóvel, residencial, de saúde, de vida e odontológico; isenção de anuidade em cartões de crédito; depósito a prazo com remunerações especiais no CDB; taxas reduzidas na portabilidade ativa de crédito consignado e aplicação inicial reduzida em Previdência.

As instituições financeiras que participam neste ano são: ABC Brasil, Alfa, Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco Pan, Banrisul, Bradesco, BRB (Banco de Brasília), BTG, BV, Caixa, C6, Daycoval, Digimais, Itaú, Mercantil do Brasil e Santander.

Confira as promoções dos bancos

Caixa

– O banco oferece taxas e condições ainda melhores no Crédito Direto Caixa (CDC) e Consignado. Para os clientes que contratarem o CDC linha de crédito pessoal sem garantias e sem destinação de uso, as taxas variam de 1,99% a 2,79% ao mês, a depender da análise de crédito e do relacionamento do cliente.

– A Caixa também oferece desconto de 20% na taxa de administração para contratação do Consórcio Imobiliário e de Automóvel e de 10% no prêmio líquido dos seguros Residencial e Multirrisco Empresarial.

– Os clientes que contratarem durante o período o Seguro de Vida na modalidade de pagamento mensal poderão utilizar 40% do valor da parcela contratada (mínimo de R$10,00 e máximo de R$ 50,00) para compra de produtos.

– Os descontos incluem ainda Fundos de Investimentos, que estão com o valor de aplicação reduzido durante o período da campanha.

Santander

– O banco informou que tem ofertas exclusivas aos clientes Pessoa Física. Os clientes terão acesso aos produtos e serviços por meio do aplicativo, na sessão Shopping Santander. Haverá condições especiais como descontos, cashback, benefícios com parceiros, entre outros.

Bradesco

– Tem uma página com todas as ofertas (banco.bradesco/semanadobrasil). As medidas são válidas tanto para pessoa física como jurídica:

Pessoa física

– Crédito parcelado: taxas a partir de 0,99% a.m.

– Financiamento de veículos: taxas a partir de 0,59% a.m

– Renegociação de dívidas: parcelamento em até 72 vezes

– Previdência privada: planos individuais sem valor mínimo para contratação ou portabilidade

Pessoa jurídica

– Antecipação de recebíveis: contrate com taxas a partir de 1,19% a.m.

– Financiamento de veículos: taxas a partir de 0,59% a.m.

– Renegociação de dívida: parcelamento em até 72 vezes.

Banco do Brasil

Pessoa física

– Empréstimo Consignado – Prazo de até 180 dias para pagar a 1ª prestação e parcelamento em até 96 meses.

– BB Crédito Salário – Prazo de até 180 dias para pagar a 1ª prestação e parcelamento em até 96 meses e liberação imediata do crédito.

– BB Crédito Automático – Prazo de até 60 dias para pagar a 1ª prestação. Parcelamento em até 72 meses e liberação imediata do crédito.

– BB Crédito Benefício (aposentados e pensionistas do INSS) – Prazo de até 60 dias para pagar a 1ª prestação, parcelamento até 72 meses e liberação imediata do crédito.

– Antecipação 13º salário.

– Renegociação de dívidas em atraso com redução de até 25% nas taxas de juros.

– Pulseira Ourocard Visa com valor promocional de R$ 20.

– Cartão personalizado – Pedido de Ourocard personalizado com valor promocional de R$ 1.

– Pagamento de contas com cartão de crédito – Isenção de tarifa para pagamento de contas utilizando a função crédito do Ourocard.

– Ourocard Visa – Ofertas e benefícios para clientes com Ourocard Visa.

– Ourocard Elo – Ofertas e benefícios para clientes com Ourocard Elo

– BB Crédiário no Ourocard Visa com taxas especiais

– Parcelamento do saldo total da fatura do cartão de crédito com condições especiais.

– Seguridade – Vouchers de R$ 30 para usar em serviços de parceiros.

– Seguro Auto – 50 cupons extras para concorrer a mais de R$ 400 mil em prêmios na promoção Perfil de Ganhador na contratação ou renovação de Seguro Auto.

– Seguro Residencial – Mil pontos Livelo na contratação de Seguro Residencial com valor a partir de R$ 59 mensais ou R$ 700 no pagamento à vista.

– Seguro Vida – 2 mil pontos Livelo na contratação de Seguro pra Vida com valor a partir de R$ 125 mensais ou R$ 1,5 mil no pagamento à vista.

– Consórcio – 15% de desconto na taxa de administração na contratação de consórcios Auto ou Moto, válida para grupos em formação.

– Ações, fundos imobiliários e ETF’s com taxa de corretagem a partir de R$ 1,90.

– CDB Prefixado com condições diferenciadas

– LCA Préfixado com condições diferenciadas

– Agro – Linhas de comercialização e estocagem com taxas promocionais

Pessoa jurídica

– BB Giro Digital com taxas especiais

BB Giro Empresa com carência de seis meses para o pagamento da primeira parcela

BB Giro Corporate com carência de 12 meses para o pagamento da primeira parcela

– Antecipação de recebíveis – desconto de boletos a partir de 0,56% a.m. e antecipação das vendas com cartão a partir de 0,72% a.m.

– Maquininha Cielo Lio com isenção de aluguel por 3 meses para novas afiliações

– Pagamento de contas com cartão com taxas diferenciadas para pagamento de contas com Ourocard Empresarial ou Empreendedor PJ

– Ourocard Empresarial – 1000 pontos no programa de relacionamento Ponto pra sua Empresa na aquisição do cartão

– Domicílio Cielo – pontos em dobro no programa Ponto pra sua Empresa ao trazer as vendas com cartão para a Cielo no BB

– Folha de pagamento – pontos em dobro no programa Ponto pra sua Empresa ao contratar a folha de pagamento do BB

– Cobrança – pontos em dobro no programa Ponto pra sua Empresa ao passar a emitir boletos no BB

– CDB Prefixado PJ com condições diferenciadas

– Renegociação de dívidas com desconto de até 25% nas taxas de juros

– Seguro de Vida Empresarial Flex com primeira parcela grátis em contratos a partir de R$ 100 mensais

– Seguro Empresarial – devolução de 15% do valor contratado em contratos a partir de R$ 167 mensais ou R$ 2 mil pagos à vista

– Consórcio Autos e Motos com desconto de 15% na taxa de administração, válido para grupos em formação

– BB Dental com devolução do valor da primeira parcela do BB Dental PJ em 90 dias

– Comex – treinamentos em negócios internacionais em promoção e inscrição gratuita em lives sobre proteção financeira

– Câmbio – isenção total de tarifa em contratos de câmbio importação ou exportação fechados via internet (válido para a primeira contratação de 2020)

– Cesta de Benefícios PJ com isenção da Cesta de Benefícios PJ por até seis meses na abertura de conta para novos clientes

– Agro – linhas de comercialização e estocagem com taxas promocionais.

Semana do Brasil com descontos de até 80% para impulsionar economia

A campanha Semana do Brasil começa nesta sexta-feira (6) e termina no próximo dia 15. A “Black Friday” brasileira tem como principal objetivo estimular a economia em um período que é afetado pelo baixo desempenho do comércio e da indústria.

Ao todo são 4.680 empresas e entidades cadastradas, os descontos são variados e podem chegar a 80% como o caso das Casas Bahia.

Lojas da Semana do Brasil

A semana tem como objetivo estimular a economia por meio de varejo e indústria, no entanto, não somente esses oferecem descontos aos brasileiros. Os consumidores também encontrarão promoções em hotéis, lojas de automóveis, agências de viagens, restaurantes, lojas de departamento e instituições financeiras.

A seguir algumas principais instituições e empresas que aderiram a campanha:

Banco do Brasil

Magazine Luiza

Ponto Frio

Casas Bahia

Fast Shop

Sephora

Etna

Caixa Econômica Federal

Riachuelo

Havan

Cacau Show

O Ponto Frio e as Casas Bahia prometem descontos de até 80% em aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos. Por sua vez, a Havan oferece promoções em notebooks, jogos eletrônicos e itens para casa. Ricardo Eletro tem promoções com até 70% de descontos e a Fast Shop garante até 45% e pagamento em até 12 vezes sem juros.

Para conferir quais lojas aderiram a campanha da Semana do Brasil e as promoções no estado em que reside é só clicar aqui.

Comentários