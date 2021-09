Justiça marca nova audiência de ex-agente que decapitou jovem e levou cabeça na casa da mãe dela no AC

Foi marcada para o dia 6 de outubro uma nova audiência de instrução e julgamento do ex-agente penitenciário Ivanhoé de Oliveira Lima, acusado de decapitar a companheira Larissa Aurélia da Costa Silva, de 17 anos, e deixar a cabeça na casa da mãe. O crime ocorreu em fevereiro do ano passado.

O processo segue em segredo de Justiça na 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar. Em janeiro, o ex servidor público foi ouvido e ao menos quatro testemunhas foram ouvidas. Todas as movimentações do processo são fechadas, porém, a Defensoria Pública, que faz a defesa de Lima disse que nessa primeira audiência, ele mesmo pediu ao juiz laudo de insanidade mental e que esse pedido foi deferido pelo juiz Alesson Braz.