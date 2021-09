Revitalização do aeroporto de Porto Valter mostra compromisso do governo com cidades isoladas, observa Nicolau Júnior

Em 2016, durante um discurso na tribuna da ALEAC, o deputado Nicolau Júnior cobrou a revitalização das pistas de pouso das cidades isoladas do Acre, entre elas Porto Valter. A cobrança foi ignorada pela governo anterior, mas atendida pela gestão de Gladson Cameli.

Na última quarta feira, o Deracre anunciou para o dia 8 de novembro a entrega das obras de revitalização do aeródromo da cidade, que recebeu serviços de cercamento, recapeamento da pista, aplicação de microrrevestimento , sinalização e adequação do terminal de passageiros.

Hoje na condição de presidente da Assembleia Legislativa, Nicolau Júnior lembra que desde 2016 vinha cobrando a recuperação dos aeródromos das cidades isoladas. Essas pistas de pouso, observa ele, são primordiais para quem mora nesses localidades, principalmente quando o assunto é saúde. O socorro aéreo, como a remoção de pacientes e o envio de medicamentos, é a maneira mais rápida de atender a população dessas cidades, observa.

Interditadas desde dezembro do ano passado para as obras, as pistas de Porto Valter e Marechal Taumaturgo, ambas cidades localizadas no Alto Juruá, já estão recebendo vôos em caráter de emergencial. “ Cobramos essas obras no governo passado e não fomos ouvidos. Agora o governador Gladson Cameli, sempre preocupado com a população das cidades isoladas, fez acontecer. São obras que extrema importância que mostram a preocupação do governo para com os moradores dessas localidades”, disse o deputado.