PF cumpre 23 mandados judiciais na Operação “Mâncio Limpa”

Agentes da delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul realizaram na manhã desta quinta-feira, 23, juntamente com as forças policiais de segurança pública estaduais a Operação “MÂNCIO LIMPA III”, que visa desarticular uma organização criminosa de tráfico de drogas.

As diligências investigativas foram realizadas em atividades integradas com a Polícia Civil do Estado do Acre, bem como com a Polícia Militar. Ao todo foram cumpridos 23 mandados judiciais expedidos pela Vara de Delitos de Organizações da comarca de Rio branco, sendo nove de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva, em Mâncio Lima, com aproximadamente 50 policiais.

A “Operação Mâncio Limpa III”, leva este nome em razão da continuidade dos trabalhos investigativos na cidade de Mâncio Lima relacionados ao tráfico de drogas e organização criminosa.

Os mandados de hoje foram cumpridos a fim de encontrar mais indícios da participação dos envolvidos nas condutas descritas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e no art. 2 da Lei 12.850/13 (organizações criminosas).