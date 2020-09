O presidente da 9ª Zona Eleitoral, Giordane de Souza Dourado, convoca os candidatos e representantes de partidos políticos para uma reunião a ser realizada no dia 29 de setembro, às 9 horas, no auditório da Superintendência da Polícia Federal no Acre, localizada na Rodovia BR 364, 3.501, Bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco.

Por conta da pandemia de covid-19, o magistrado destaca que “fica limitada a participação de dois representantes por partido ou coligação”. E acrescenta: “fica limitada a participação de dois candidatos por partido que tenham candidatos proporcionais; será permitida a participação de apenas um advogado por partido ou coligação; todos os candidatos majoritários poderão participar”.

O objetivo do encontro é a assinatura de um termo de compromisso pelos partidos, candidatos e coligações de combate à desinformação (fake news) no período eleitoral.

Veja o edital na íntegra

Comentários