Justiça decreta prisão de acusado de matar garimpeiro no Bairro Cidade Nova

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) dá mais um passo no empenhado em modernizar e aprimorar a atuação das forças de segurança do Estado com a conclusão, neste sábado, 21 de mais um curso de Piloto Policial em Sistemas de Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA), mais conhecidos como drones.

O secretário adjunto de Segurança Pública, Evandro Bezerra, destacou que o curso é um importante investimento na segurança do estado.”Estamos vivendo um momento de evolução tecnológica que não pode ser ignorado pelas nossas forças de segurança. A utilização de drones representa uma poderosa ferramenta no combate à violência e na promoção da segurança pública no estado do Acre. Com o treinamento que proporcionamos, estamos capacitando nossos profissionais para que possam atuar de forma mais eficaz e estratégica, beneficiando diretamente a sociedade acreana. Este é um investimento que reflete nosso compromisso com a segurança e a proteção dos cidadãos, e estamos determinados a implementar cada vez mais inovações que contribuam para um Acre mais seguro”, disse.

Esta iniciativa é fruto de uma parceria entre o Ministério da Justiça e a Sejusp e capacitou 64 alunos das diversas forças de segurança, incluindo a Polícia Militar (PMAC), Corpo de Bombeiros (BMAC), Polícia Civil (PCAC), Perícia, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Força Nacional.

O tenente coronel da Polícia Militar do Acre, Felipe Russo disse que a implementação do curso de Piloto Policial de Drones é um exemplo claro da busca contínua por soluções inovadoras e eficazes, que visam não apenas a formação dos profissionais, mas também a melhoria da qualidade de vida da população do Acre. “A importância deste curso é a evolução tecnológica sendo utilizada pela segurança em total benefício para a sociedade acreana, como uma poderosa ferramenta para combater a violência em nosso estado”, destacou.

O curso foi estruturado em duas turmas, cada uma teve uma carga horária total de 60 horas/aula, com conteúdo direcionado às necessidades da segurança pública. Os alunos aprenderam desde técnicas de abordagem a pessoas até o acompanhamento de veículos, tudo com o objetivo de potencializar a atuação das forças de segurança em situações críticas.

