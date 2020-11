O jovem Ismael dos Santos Ferreira, de 24 anos, teve uma morte trágica na madrugada deste sábado, dia 7, após chocar sua moto modelo Honda/Titan, placa NAG 4169, pilotava na contramão indo se bater contra um caminhão tipo basculante no km 01, já na área urbana de Epitaciolândia.

Segundo o Boletim de Ocorrência (B.O.), o incidente ocorreu por volta das 3h20 da madrugada. Os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel (SAMU), foram acionados por terceiros, mas nada puderam fazer para salvar o jovem.

O motociclista sofreu um grande impacto no capacete quase partindo, lhe causando uma grave fratura no crânio e parte do rosto. O mesmo sofreu também um rompimento ósseo na região pélvica, fratura exposta na parte superior da perna esquerda, além de ferimentos em uma das axilas.

O motorista da carreta permaneceu no local, onde prestou esclarecimentos aos policiais militares que foram acionados para coletar dados do acidente. O corpo foi recolhido e levado ao necrotério do hospital Raimundo Chaar na cidade de Brasiléia.

O caso será passado às autoridades civis do município.

