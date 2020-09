Dosher mora no bairro Vila Sônia e relata que, na terça-feira (8), quando estava à caminho do trabalho, perdeu a carteira. Ele afirma que só se deu conta ao chegar no serviço, quando foi procurá-la e não encontrou. Como passou em alguns locais no trajeto até o trabalho, não conseguiu identificar onde perdeu o objeto.

