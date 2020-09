Os criminosos em Rio Branco seguem audaciosos. Nesta quinta-feira, 10, um grupo de bandidos roubou um veículo modelo Renault Duster, de cor vermelha, placa NAG final 25, no Manoel Julião.

O carro é de propriedade de um motorista de aplicativo. Mas, todo plano tinha um fim: executar Douglas Henrique Oliveira Lima, 16 anos. Ele foi morto com 16 disparos em frente a uma distribuidora na Valdomiro Lopes, Bairro da Paz.

Os tiros atingiram a cabeça, peito, costas e o abdômen da vítima. Os criminosos se evadiram do local após o delito. O motorista de aplicativo, que estava no bagageiro do carro, foi liberado próximo a uma universidade particular. Os assassinos seguiram em fuga com o veículo Duster.

De imediato, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas sem sucesso, Douglas já estava morto.

A Polícia Militar fez patrulhamento na área, mas ninguém foi preso até o momento.

O caso segue investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

