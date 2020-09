Os mandados de busca e apreensão cumpridos em Porto Velho, e em um município do sul do estado que não foi revelado, foram expedidos pela 7ª Vara Federal da Secção Judiciária de Rondônia.

De acordo com as investigações, o suspeito tinha dezenas de milhares de arquivos de pornografia infantil arquivados e os compartilhava pela internet. As apurações tiveram início após um relatório feito pelo Núcleo de Repressão aos Crimes de Ódio e à Pornografia Infantil na Internet da PF, com ajuda da Interpol.