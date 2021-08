Jorge Viana lidera corrida ao Senado Federal, com Alan Rick em 2º e Jéssica Sales na 3ª posição

O ex-senador Jorge Viana (PT) aparece como o preferido do eleitor acreano na disputa ao Senado Federal nas eleições de 2022. É o que mostra a pesquisa Real Time Big Data divulgada hoje (10) pela TV Gazeta. Jorge Viana tem 21% das intenções de votos.

Na sequência aparecem Alan Rick com 12%, Jéssica Sales com 9%, Marcia Bittar com 5%, Mailza Gomes e Sanderson Moura com 2%, cada. A deputada Vanda Milani aparece com 1% das intenções de votos e Leandro Bezerra não pontuou.

Brancos e Nulos são 15% e não souberam responder aos questionamentos 33%.