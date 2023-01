Jogadores raspam cabelo em apoio a companheiro de time diagnosticado com câncer

Nick Anderton está em tratamento desde 2021, e elenco do Bristol Rovers decidiu iniciar uma arrecadação de fundos para o jogador

O elenco do Bristol Rovers e o técnico Joey Barton decidiram apoiar o lateral-esquerdo Nick Anderton, diagnosticado com um tipo raro de câncer nos ossos ainda em 2021. Os atletas e o treinador foram juntos a uma barbearia da cidade raspar o cabelo e também iniciaram uma arrecadação de fundos entre torcedores que já bateu a marca de 30 mil libras (cerca de R$ 190 mil).

No fim do ano passado, o jogador disse, em um comunicado, que a biópsia descobriu que o tumor era mais agressivo do que se imaginava inicialmente pelos médicos. Ele precisou passar por quimioterapia.

O capitão dos Rovers, Paul Coutts, enalteceu o apoio da comunidade local ao companheiro de time. “É uma história que realmente afetou todo mundo. Nick está bem. É ótimo ver todos se unindo por uma boa causa”, disse ao canal ITV.

O barbeiro responsável por cortar o cabelo dos jogadores do Bristol Rovers é torcedor fanático do grande rival Bristol City. Terry Joyce vestiu a camisa do time, mas fez questão de destacar a importância do gesto dos atletas. “É tudo por uma boa causa. Nick costumava vir muito aqui quando estava triste, e o que aconteceu com ele é horrível”, disse o barbeiro.

Companheiro de time de Nick Anderton, Anthony Evans confessou que estava nervoso antes de raspar a cabeça, mas ficou tranquilo por ficar ao lado do amigo em um momento delicado. “Nick é um de nossos irmãos, ele está passando pela pior coisa que ele terá que passar em sua vida e, portanto, apenas cortar o cabelo e arrecadar um pouco de dinheiro para ele é tudo o que podemos fazer.”

Nick Anderton ficou emocionado com a ação solidária dos colegas de time e agradeceu pelo apoio do clube. “O melhor grupo de pessoas, que clube! O apoio que recebemos desde a notícia em julho até agora tem sido incrível. Sem palavras, Bristol Rovers. Obrigado!”, publicou em sua conta nas redes sociais.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários