Jéssica Sales lidera ranking nacional de gastos de cota parlamentar no primeiro semestre de 2021

Um levantamento feito pelo G1 mostra que a deputada Jéssica Sales (MDB/AC) foi a parlamentar que mais gastou cota parlamentar durante o primeiro semestre de 2021. O dado reúne informações sobre os 560 deputados federais de todo o Brasil.

Nos seis primeiros meses do ano, a filha do ex-prefeito Vagner Sales e da atual deputada Antônia Sales gastou R$ 303.168, 90. Atrás de Jéssica aparecem os deputados João Maia (PL) do Rio Grando do Norte, com R$ 289.108,76, e Silas Câmara do Amazonas (Republicanos), com R$ 266.766,30.

Os principais gastos de Sales envolvem pagamento de telefonia e mídia para divulgação de atividades parlamentares.

Flaviano Melo, o cacique do MDB no Acre, também se destacou no ranking nacional com a psdbista Mara Rocha, com R$ 266.366,77 e R$ 256.477,21, respectivamente.

Os salários dos deputados federais chegam a pouco mais de R$ 33 mil.

Perpétua Almeida, do PCdoB, foi a parlamentar que menos gastou cota parlamentar no período avaliado.