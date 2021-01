Ouça áudio:

O Ministério das Relações Exteriores informou, nesta terça-feira (5), que não há qualquer tipo de proibição oficial do governo da Índia para exportação de doses da vacina contra a Covid-19 produzidas pela indústria farmacêutica daquele país.

Na segunda-feira (4), o chefe do Instituto Serum da Índia, Adar Poonawalla, afirmou que as exportações seriam barradas pelo governo indiano até que parte da população recebesse a vacina. No entanto, ele mesmo esclareceu a informação e disse que a exportação para outros países será permitida.

No último dia 31, a Anvisa autorizou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) a importar, em caráter emergencial, dois milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Essas doses viriam da Índia. A expectativa do governo brasileiro é de que as doses cheguem ao Brasil ainda em janeiro.

Comentários