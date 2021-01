Ouça áudio:

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) afirmou que até a última terça-feira (5), ainda não tinha recebido nenhum pedido de uso emergencial ou de registro definitivo de vacinas para Covid-19 no Brasil. A informação surgiu após reunião com técnicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e do laboratório Astrazeneca. Segundo a Anvisa a troca de informações deve continuar nos próximos dias.

“A agência brasileira tem atendido todos os laboratórios que estão desenvolvendo vacinas com o objetivo de orientar e esclarecer questões técnicas para a avaliação dos imunizantes”, afirma nota emitida pela Anvisa. No dia 31 de dezembro do ano passado, a agência autorizou a importação, em caráter excepcional, de 2 milhões de doses da vacina britânica da Oxford, produzida em parceria com a Fiocruz no Brasil.