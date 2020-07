“Fiquem tranquilo. O nosso time ainda está aquecendo. Aguardem. Fiquem tranquilos .Se Deus quiser em breve eu e a Marfisa estaremos aí juntinhos de vocês”

Isolado em sua residência, tratando da Covid, o senador Sérgio Petecão (PSD) começou o dia afirmando que tem dificuldades de ficar debatendo em grupos de whatsapp. Ele responde a internautas curiosos em saber a quantas andam a indefinição do Progressistas em torno da candidatura do professor Tião Bocalom.

“Estamos aqui numa luta contra a COVID , vírus perigoso e traiçoeiro. Estou no Acre há mais de 60 dias . Escrevi essas pequenas linhas apenas para tranquilizar os amigos dessa reunião que vai acontecer em Brasília. NÃO MUDA NADA. As reuniões que fizemos ninguém foi obrigado a empenhar sua palavra , e todos nós que assumimos esse compromisso posso dizer que conheço um pouco . São Pessoas que confio e confio muito, por isso fiquem tranquilos , vamos continuar nossa caminhada com o nosso VELHO BOCA “, disse ele,referindo-se ao encontro do governador com a senadora Mailza, presidente da Executiva Regional do PP.

“Quanto às pesquisas, fiquem tranquilo. O nosso time ainda está aquecendo. Aguardem. Tem muita gente se coçando para entrar em campo. O time está firme . Fiquem tranquilos .Se Deus quiser em breve eu e a Marfisa estaremos aí juntinhos de vocês”, finalizou o senador.

Marfisa Galvão, esposa do senador, também pegou Covid e será a vice na chapa possivelmente encabeçada por Bocalom.

