Irmã de ex-prefeito e secretário estão entre alvos de operações da PF que apuram desvio de recursos em Cruzeiro do Sul

O secretário Administração da prefeitura de Cruzeiro do Sul, João Pereira, e a irmã do ex-prefeito Ilderlei Cordeiro, a advogada Idelcleide Cordeiro, estão entre os alvos das operações da Polícia Federal deflagradas, simultaneamente, nessa terça-feira (25).

Além deles, os empresários e irmãos Manu Cameli e Sandro Cameli foram alvos dos mandados de busca e apreensão. A informação foi confirmada pelo advogado de Manu, Mainard Holanda.

“Ele [Manu Cameli] foi alvo dessa operação, exclusivamente, a respeito de venda de cestas básicas, que ele participou de uma licitação emergencial agora em 2021, sagrou-se vencedor e, consequentemente, entregou essas cestas básicas. Ele colocou preço de mercado. Na busca na residência dele não encontraram nada, ele que entregou toda documentação em mãos à Polícia Federal quando foi prestar os esclarecimentos”, disse o advogado.

Areportagemtentou contato com Idelcleide pelo telefone informado no registro da OAB mas não obteve resposta até última atualização desta matéria. O irmão da investigada, ex-prefeito da cidade, disse que não conhece o advogado dela e que ela está sem telefone. A reportagem também não conseguiu contato com a defesa de Sandro.

O secretário João Pereira foi exonerado do cargo nesta quarta-feira (26), conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado. Quem assume a pasta, cumulativamente, é o chefe do gabinete do prefeito, Ney Williams Salgado Mazzaro. A nomeação dele foi publicada também na edição desta quarta do DOE.