Ascom/Iapen

Policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) recapturaram, neste sábado, 04, dois reeducandos foragidos do Sistema. O primeiro foi Magno Nascimento de Freitas, de 30 anos, encontrado no bairro Areal e o segundo foi Rinaldo Moura de Paiva, de 31 anos, recapturado no loteamento Bom Sucesso.

O coordenador de segurança da Unidade de Monitoramento Eletrônico de Presos (Umep), Ezequias Lima, explicou que, desde o dia 02 de janeiro, os policiais penais da unidade passaram a integrar o despacho do Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp). “Isso faz com que a segurança continue avançando contra o crime e integrando de fato as forças policiais do estado”, disse.

Ele destacou que, na manhã de hoje, o despachante policial penal recebeu a denúncia de que um foragido do Sistema Prisional estaria no bairro Areal. Diante da situação, os policiais realizaram a diligência e, com êxito, efetuaram a prisão de Magno Nascimento de Freitas.

Durante a tarde, outra denúncia foi recebida pelos operadores, a qual informava a presença de um foragido no loteamento Bom Sucesso. Durante diligência, os policiais penais recapturaram Rinaldo Moura de Paiva.

Os apenados serão novamente encaminhados ao Complexo Penitenciário de Rio Branco, onde permanecerão a disposição da justiça.

O coordenador, Ezequias Lima, ressaltou que ao longo de 2019, a Umep recapturou mais de 55 presos evadidos do sistema prisional.

