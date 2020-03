Seu Manoel esteve na Itália há poucos dias e pode ter adquirido o vírus no país que mais sofre com a pandemia. Ele manifestou os sintomas na segunda (16), teve atendimento negado na UPA do Segundo Distrito, segundo a família

O ex-governador do Acre Jorge Viana teve contato próximo com seu Manoel José, de 81 anos, dois dias antes dele começar a sentir os sintomas de coronavírus.

O presidente da Cooperacre testou positivo para Covid-18 na última sexta-feira (20) e é um dos sete casos confirmados.

O contato entre os dois aconteceu no dia 14 de março, em Capixaba, durante ato de filiação do PT. O deputado estadual Daniel Zen também participou da agenda. Ele está gripado e informou que vai ficar isolado em casa.

Até o momento, o também ex-senador Jorge Viana ainda não falou sobre o assunto.

Seu Manoel esteve na Itália há poucos dias e pode ter adquirido o vírus no país que mais sofre com a pandemia. Ele manifestou os sintomas na segunda (16), teve atendimento negado na UPA do Segundo Distrito, segundo a família, e só obteve testagem para a doença em unidade particular.

Servidores vivem clima de terror após patrão ser diagnosticado com coronavírus

Servidores da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) estão apavorados desde que o presidente e fundador da empresa, Manoel José, de 81 anos, testou positivo para coronavírus nesta quinta-feira (19). Eles ainda não foram liberados para quarentena mesmo após o diagnóstico do paciente.

Seu Manoel José mora nas dependências da Cooperacre. Cerca de 70 servidores trabalham no local, que recebe ainda grande circulação de pessoas para abastecimento de produtos de extrativismo. Aproximadamente 150 circulam diariamente no espaço.

Alguns desses funcionários tiveram contato próximo com o idoso ao longo da semana e, segundo recomendações das autoridades em saúde, precisam entrar em quarentena imediatamente para evitar propagação do vírus, caso tenham se contaminado.

Porém, a direção da empresa informou que só vai liberar quem apresentar sintomas, ignorando que o contágio se dá mesmo antes da doença apresentar sinais. A Cooperacre anunciou também que suspendeu por 20 dias as visitas e atendimentos aos produtores e clientes.

Há cerca de 15 dias, o presidente da Cooperacre esteve na Itália, país mais castigado pelo coronavírus, para fechar negócios. Suspeita-se que ele tenha adquirido a doença na viagem. Os sintomas no idoso começaram na segunda (16).

Segundo informações, mesmo após o diagnóstico o homem foi visto transitando pela empresa.

Ele não teria recebido orientações de isolamento por parte de unidade de saúde particular que procurou após ter atendimento negado na UPA do Segundo Distrito, de acordo com a direção da Cooperacre.

Mesmo estando em grupo de risco, o homem não foi internado pelo governo e só entrou em isolamento em casa na noite de sexta. Ele sente febre alta, tosse e cansaço.

O caso mais preocupante dos sete confirmados de coronavírus no Acre é o do senhor Manoel José, presidente da Cooperacre.

Segundo informações apuradas com familiares, seu Manoel contraiu a doença na Itália onde esteve nas últimas semanas. Na quarta-feira, 18, já sentindo alguns sintomas, fez o exame e o resultado saiu ontem sexta-feira.

O presidente da Cooperacre estava em Xapuri quando foi informado do resultado positivo. Imediatamente veio para Rio Branco, onde procurou atendimento médico e as orientações sobre seu tratamento, já que se trata de um idoso, que faz parte do grupo de risco.

Seu Manoel, além de presidente, é um dos fundadores da Cooperacre, que é constituída de mais de 30 cooperativas e associações e possui mais de dois mil cooperados.

Após contato com infectado, presidente do PT faz exame de coronavírus e alerta ‘companheiros’

O presidente do PT no Acre, Cesário Braga, gravou vídeo na manhã deste sábado (21) afirmando que procurou o hospital para realizar exame para saber se está ou não contaminado com coronavírus.

Cesário diz que resolveu fazer o exame após participar de agenda política na cidade de Capixaba com a presença do presidente da Cooperacre e fundador do PT na cidade, Manoel José, 81 anos, que foi diagnosticado com o Codiv-19 após retornar de viagem da Itália.

“Infelizmente o companheiro Manoel foi diagnosticado com coronavírus e isso nos causa uma grande preocupação. Primeiro por ele ter mais de 80 e estar no grupo de risco e depois gerou uma preocupação geral. Estava me sentindo gripado e estou isolado desde terça-feira na minha casa e quando vi que o caso do Seu Manoel foi confirmado decidi ir à UPA fazer o exame”, diz.

Cesário diz que o resultado ainda vai demorar um pouco, mas pede que as pessoas que participaram da agenda com o presidente da Cooperacre procurem o hospital para fazer o exame também.

“Casos os companheiros que estivaram na reunião sentirem algum dos sintomas procurem o hospital para fazer os exames”, diz.

