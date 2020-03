Mais de 70 pessoas, entre homens e mulheres, que participavam de uma festa patrocinada por uma facção criminosa em uma casa no bairro Ilson Ribeiro, na noite do sábado (22), foram presas durante uma operação da Polícia Militar do Acre.

No espaço, havia bebidas e uma pequena quantidade de drogas.

O comandante da Polícia Militar do Acre, coronel Ulysses Araújo, que coordenou pessoalmente a operação, informou que entre os participantes estavam 45 homens e 30 mulheres, alguns dos quais menores. Todos eles foram conduzidos à delegacia.

Ulysses Araújo afirmou que a Polícia Militar além de estar na rua fiscalizando o cumprimento do decreto governamental que estabelece regras de funcionamento de estabelecimentos e proíbe a aglomeração de pessoas por causa do coronavírus, também tem atuado por meio de barreiras e intensificado o policiamento ostensivo para evitar a prática de roubos, furtos e arrastões que tendem a aumentar neste período por conta da interdição do comércio e a escassez de trabalho.

