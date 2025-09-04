Incêndio que consumiu balsa com 10 mil litros de combustível em Porto Walter causa prejuízo de R$ 100 mil

Embarcação de um proprietário de posto pegou fogo em Porto Walter; não houve vítimas, mas carga e equipamentos foram perdidos. Causas são investigadas

Uma balsa carregada com 10 mil litros de combustível foi destruída por um incêndio na tarde de quarta-feira (3), em Porto Walter, no interior do Acre. O proprietário, José Carlos Azevedo, que é dono de um posto de combustíveis no município, estima que o prejuízo total supere R$ 100 mil.

O montante inclui a perda integral da carga de combustível, avaliada em R$ 80 mil, além da embarcação e do motor. O produto havia sido comprado em Cruzeiro do Sul para abastecer o posto do empresário, onde a gasolina era vendida a R$ 9,85 o litro e o diesel a R$ 9,90 – valores altos devido à complexa logística de abastecimento da região.

Apesar da dimensão do sinistro, não houve vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e estão sob investigação.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários